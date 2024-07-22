Нарколог оценил скандальное выступление Глюкозы в Красноярске

Нарколог Шуров: Глюкоза могла принять психоактивные вещества в Красноярске

Фото: РИА «Новости»

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), чье неадекватное поведение во время выступления возмутило жителей Красноярска, могла находиться в состоянии опьянения психоактивными веществами. Об этом RT заявил нарколог Василий Шуров.

«Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», — объяснил врач.

Сама Глюкоза никак не прокомментировала произошедшее, а ее представители не ответили на вопросы журналистов RT.

Ранее зрители поделились впечатлениями от выступления Глюкозы, рассказав, что артистка трогала себя за интимные места, использовала ненормативную лексику, пела невпопад и казалась пьяной.

Продюсер Максим Фадеев также отреагировал, заявив, что после концерта Ионовой обратится в суд, чтобы лишить ее возможности исполнять его песни и пользоваться псевдонимом Глюкоза.

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