Нарколог оценил скандальное выступление Глюкозы в Красноярске

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), чье неадекватное поведение во время выступления возмутило жителей Красноярска, могла находиться в состоянии опьянения психоактивными веществами. Об этом RT заявил нарколог Василий Шуров.

«Может быть, это и алкоголь… Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», — объяснил врач.

Сама Глюкоза никак не прокомментировала произошедшее, а ее представители не ответили на вопросы журналистов RT.

Ранее зрители поделились впечатлениями от выступления Глюкозы, рассказав, что артистка трогала себя за интимные места, использовала ненормативную лексику, пела невпопад и казалась пьяной.

Продюсер Максим Фадеев также отреагировал, заявив, что после концерта Ионовой обратится в суд, чтобы лишить ее возможности исполнять его песни и пользоваться псевдонимом Глюкоза.