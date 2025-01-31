Попытки запретить трек «Сигма-бой» в Евросоюзе дают композиции лишь дополнительный хайп. Об этом 360.ru сообщил автор песни, композитор Михаил Чертищев.

«Шум вокруг трека я связываю с его популярностью и тем, что песня на русском языке была успешна на Западе. Люди пытаются найти причины успеха, почему это произошло, думая, что есть какие-то политические моменты. Только на руку, когда нас пытаются запретить. Любой запрет порождает дополнительное внимание. Если люди захотят что-то слушать — они будут слушать», — сказал он.

Чертищев отметил, что сейчас запускает сольный тур для певицы Бетси — в Ярославль, Москву, Арзамас.

«Предложений много, у нас бесконечные пиар-активности. Также готовится новый трек, скоро люди услышат сниппет», — добавил он.

Новосибирский диджей Виталий Лазарев допустил, что Чертищев позаимствовал мотив «Сигма-бой» из его старой композиции.

«Они, возможно, у меня позаимствовали мотив. Я, помню, прочел про песню и запрет в ЕС, послушал. Обычная песня для TikTok. На следующий день осенило, что похоже на что-то мое. Стал смотреть на своем сайте треки. Знаете, возможно, похоже. Могу ошибаться», — отметил музыкант.

Лазарев также предположил, что Чертищев ознакомился с его треком в студии анимационного кино «Мельница», с которой композитор сотрудничал. По словам Dj Lavitas, он отправлял туда свою композицию в 2015–2016 году.

«Я не обвиняю, это просто интересно, что столько совпадений. Я не собираюсь никуда обращаться, просто смешно», — заключил он.

На прошлой неделе во время заседания Европарламента немецкий политик Нэла Риль заявила, что хит «Сигма-бой» следует запретить в странах Европы, так как он передает патриархальное и пророссийское мировоззрение.