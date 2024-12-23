Стало известно о крупном долге Влада Бумаги перед налоговой

Источник 5-tv.ru узнал о долге Влада Бумаги перед ФНС почти на миллион рублей

Блогер Влад Бумага задолжал налоговой службе почти миллион рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru .

Влад Бумага должен выплатить 974 913 рублей единого налогового платежа.

«Кроме того, блогер не платит штрафы ГИБДД. В частности, он совершил четыре нарушения. За каждый Бумага должен заплатить штраф в размере 500 рублей», — указал собеседник издания.

По его данным, в отношении молодого человека завели дело об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что приставы разыскивают покинувшего ранее Россию рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков), у которого осталась задолженность в размере 612 тысяч рублей перед налоговой службой, а также по кредитам.

Известно, что музыкант, который с 2023 года живет в Литве.