Налоговая заблокировала счета двух организаций Хабиба Нурмагомедова

ФНС заблокировала счета двух организаций, учредителем которых числился боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Ограничения коснулись ООО «Музей футбольного мяча», которым спортсмен управлял через некоммерческую организацию, и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив», который с 2021 года скрывал данные об учредителях.

Ранее Нурмагомедов расплатился по налоговым долгам, перечислив 302 миллиона рублей. Это произошло вскоре после того, как судебные приставы наложили арест на его семейный дом и несколько элитных иномарок.

В июне после терактов в Дагестане правоохранительные органы провели обыск в школе единоборств, носящей имя отца Нурмагомедова — Абдулманапа. Один из боевиков тренировался в ней.