Силовики устроили обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова

Видео 360.ru: силовики нагрянули в школу имени Нурмагомедова после терактов

Правоохранители устроили обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова по делу о терактах в Дагестане. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На видео засняли работу силовиков, которые окружили образовательное учреждение. У входа в здание стоят десятки вооруженных сотрудников в камуфляжной форме, а также спецтехника.

По данным Mash, один из боевиков — Гаджимурад Кагиров — был воспитанником школы и членом клуба Хабиба Нурмагомедова.

В пресс-службе Верховного суда Дагестана ранее сообщили, что группу боевиков, которая организовала теракты в республике, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.