«Наигралась». Инстасамка избавилась от пухлых губ

Певица Инстасамка призналась, что уменьшила губы

Фото: Freepik

Российская певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) призналась, что избавилась от пухлых губ. Об этом артистка написала в блоге в Instagram*.

«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь. Осталось брови вернуть», — сообщила певица.

По словам артистки, она провела операцию по удалению геля-филлера из губ. Брови ей вернуть будет проще, так как певица их просто сбривала.

Исполнительница опубликовала в своем блоге фотографии, где она сидит в машине в розовой футболке и без макияжа. Ее губы опухли после операции.

Ранее Инстасамка выиграла суд у актера Станислава Ярушина по делу об авторских правах, но пиар-директор артиста Сабина узнала об этом от подписчиков. Певице присудили более двух миллионов рублей.

В конце мая жители Красноярска расстроились из-за отсутствия Инстасамки на VK Fest.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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