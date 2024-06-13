«Мы вообще не в курсе». Пиар-директор Ярушина отреагировала на новость о суде с Инстасамкой

Пиар-директор Ярушина заявила, что ничего не знала о суде с Инстасамкой

Певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выиграла суд у актера Станислава Ярушина по делу об авторских правах. Ей присудили более двух миллионов рублей после исполнения в его шоу песни «За деньги да». Пиар-директор артиста Сабина заявила 360.ru, что никто ничего не знал о процессе.

«К нам вообще не приходило никакое уведомление, и мы вообще не в курсе этого суда. Сейчас наши юристы разбираются. По идее, это должно было прийти не на Стаса, так как Стас просто ведущий, а на нашу организацию, которая снимает ему блог. Мы вообще не понимаем, что произошло», — поделилась она.

Пиар-директор добавила, что о деле она узнала от подписчиков.

«Я не знаю, как относиться к этой новости», — отреагировал актер в своем Telegram-канале.

Информацию о прошедшем суде и назначенных выплатах 360.ru подтвердил директор Инстасамки Максим Столяров.

«Человек использовал трек у себя на YouTube-канале без нашего разрешения», — уточнил он.

Согласно материалам дела, конфликт между артистами случился в сентябре 2023 года. Тогда певица Mia Boyka на шоу Ярушина МузLoft вместе с командой актера раскритиковала песню «За деньги да» и вокальные данные Инстасамки, после чего сама исполнила ее.

Теперь артист должен выплатить два миллиона рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч рублей — за оплату юристов, 43,6 тысячи рублей — за оформление нотариального протокола и 39 тысяч рублей — за госпошлину. Кроме того, Ярушина обязали удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего канала.