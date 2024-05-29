«Зачем тогда идти?» Жителей Красноярска огорчило отсутствие Инстасамки на VK Fest

Блогер Инстасамка не выступит на VK Fest в Красноярске

Певица и блогер Инстасамка не приедет в Красноярск выступать на VK Fest. Об этом заявили организаторы фестиваля в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» .

«Красноярск, у нас обновление! В лайнап добавилась группа 25/17. Инстасамка на фестивале не выступит», — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что артистка не сможет посетить Красноярск в указанную дату, поэтому пришлось найти ей замену.

Поклонники отрицательно встретили эту новость, отметив, что планировали посетить VK Fest только ради Инстасамки.

«И зачем тогда идти, если Инстасамки не будет?», «Ничего против ребят не имею, но вообще не равноценный обмен», — написали красноярцы в комментариях под постом.

Ранее в Кремле решили отменить номер Инстасамки в честь Дня защиты детей. В результате артистка потеряла не менее 12 миллионов рублей.