Продюсер и композитор Вадим Цыганов возмутился после публикации певицы Аллы Пугачевой о падении ракеты на детскую больницу в Киеве. В беседе с порталом News.ru он назвал артистку «израильским рупором».

«Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи», — заявил Цыганов.

По его мнению, Пугачевой стоит заняться своими делами, а не выкладывать в Сети недоказанные ролики.

«Уже надо определиться, кто ты — Киркорова, Брошкина, Галкина, Палкина», — добавил он.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал привлечь Примадонну к ответственности за пост с украинским ребенком. По его мнению, известные люди часто избегают наказания из-за их статуса.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США лицемерно умалчивают об упавшем на детскую больницу в Киеве боезаряде ВСУ.