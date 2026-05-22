Надежда Бабкина пожелала врагам России отравиться

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина резко высказалась о недоброжелателях России во время церемонии вручения государственных наград. Неожиданное пожелание певицы прозвучало в эфире телеканала «Россия 24» .

Певица выступила на торжественной церемонии в Кремле со словами о стойкости страны. Она заявила, что жители продолжили дело предыдущих поколений и сохранили ту же внутреннюю стойкость. Именно многонациональное единство и общие корни помогают людям сплотиться, поэтому в победе России она не сомневается.

«Россия никогда не сдастся по причине нашего уникального многонационального генетического кода. Ну, а кому не нравится, пускай отравятся», — сказала певица.

Надежда Бабкина — основатель и руководитель Московского музыкального театра фольклора «Русская песня». Президент России Владимир Путин удостоил артистку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.