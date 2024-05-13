«Надеется на победу Украины». Пранкеры показали, как Макаревич «прогибается под изменчивый мир» | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 23:34 «Надеется на победу Украины». Пранкеры показали, как Макаревич «прогибается под изменчивый мир» Журналист Кононова высказалась о новом «кино» пранкеров с иноагентом Макаревичем РИА «Новости»

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Российский певец и иноагент Андрей Макаревич в беседе с известными пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что будет помогать ВСУ и даст «бешеный концерт» в день победы Украины. Об этом в стриме 360.ru рассказала журналист Елена Кононова.

«Иноагент Макаревич* продолжает надеяться на победу Украины. <…> В этот понедельник известные пранкеры Вован и Лексус опубликовали новое „кино“ про то как иноагент Макаревич* <…> „прогибается под изменчивый мир“. Теперь иноагента Макаревича* проверят на экстремизм после беседы с фейковым Зеленским», — отметила ведущая стрима.

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Лидер «Машины времени» в беседе с якобы Зеленским заявил, что в первый день победы Украины даст бешеный концерт, если его позовут. Музыкант отметил, что уже два года не был в России и никакого желания там побывать не испытывает.

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев потребовал признать Макаревича* экстремистом после его слов в поддержку Киева. Хамзаев считает, что нужно заблокировать все счета иноагента и запретить ему въезд в Россию. Имущество певца предложил конфисковать и направить на нужды СВО.

Кононова напомнила, что Макаревича* снова оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Это уже не первый подобный штраф, ранее ему присудили выплатить 35 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.