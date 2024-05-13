Макаревич согласился помогать ВСУ и пожелал победы Украине | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 10:06 Макаревич согласился помогать ВСУ и пожелал победы Украине Макаревич согласился помогать ВСУ в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом РИА «Новости»

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Музыкант Андрей Макаревич* поддержал Украину и не отказался помогать ВСУ. Об этом он сам рассказал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), опубликованном на Rutube-канале.

Участник группы «Машина времени» заявил, что для многих украинцев он является российским артистом, поющим на русском языке. Макаревич* подчеркнул, что прекрасно поймет тех, у кого этот факт вызовет негатив.

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«В первый день победы [Украины], если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», — высказался он.

Также музыкант признался, что ранее предоставлял «ощутимую помощь» только пострадавшим людям. Однако в перспективе может посодействовать и ВСУ. Он пожелал победы Украине, до которой «считает дни».

Макаревича* обвинили в нарушении порядка деятельности иноагента. Мосгорсуд признал законным штраф для артиста.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.