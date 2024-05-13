Макаревича вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 17:58 Макаревича вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Суд оштрафовал Макаревича на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Таганский районный суд Москвы обязал певца Андрея Макаревича* выплатить административный штраф. Артисту придется отдать 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что лидера рок-группы «Машина времени» обвинили по административной статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

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Певец Андрей Макаревич* уже получал штраф в размере 35 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. Артист пытался оспорить постановление, но в апреле Симоновский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу заявителя.

Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Макаревича* необходимо признать экстремистом после его высказываний в поддержку Киева в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Чиновник добавил, что артист уже лишился внимания слушателей в России.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации