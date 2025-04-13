На стене Цоя на Арбате закрасили посвященные Паше Технику граффити

Поклонники вернули прежний облик стене Виктора Цоя на Арбате, на которой неизвестные нарисовали посвященные рэперу Паше Технику граффити. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

С утра фанаты закрашивали надпись «Техник». По их словам, имя рэпера не может находиться на культовой стене памяти в центре Москвы.

Поклонники напомнили, что на протяжении многих лет здесь нарисованы лишь изображения, связанные с творчеством Цоя и его группы.

После похорон Паши Техника фанаты рэпера написали слово «Техник» поверх изображения советского музыканта. Позже поклонники исполнителя хита «Группа крови» закрыли скандальные граффити надписью «Цой жив, Техник мертв».

Приятель Паши Техника Лука Затравкин призвал его фанатов хранить память о рэпере более созидательными способами, а не заниматься вандализмом.