Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе в Московской области. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Гроб с телом музыканта опустили в могилу под аплодисменты собравшихся поклонников. Проводить таким образом артиста в последний путь призвал его приятель Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова.

«Для Павла дайте шума!» — сказал он, после чего толпа принялась рукоплескать.

Помимо фанатов и друзей знаменитости, на траурной церемонии присутствуют его родственники и коллеги. На кладбище также прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и ДПС, которые следят за соблюдением порядка на похоронах знаменитости.

Прощание с Пашей Техником прошло в храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово, где его когда-то крестили. На церемонии правоохранители задержали как минимум пять человек.