«Мышцы чешутся». Шаман рассказал о занятиях спортом после новогодних праздников

Певец Шаман (Ярослав Дронов) после новогодних праздников стал регулярно заниматься утренней зарядкой. Артист тренируется по 20 минут в день, чтобы сохранить форму, сообщил Пятый канал .

Шаман признался, что из-за частых перелетов и плотного графика ему постоянно приходится находиться в неудобном положении.

«После новогодних праздников вернулся к зарядке. И естественно, когда ты делаешь это регулярно, у тебя всегда мышцы чешутся. Хочется поразминаться как-то, потянуться», — рассказал он.

Певец добавил, что выступления на сцене снимают усталость. Он подчеркнул, что служит народу России и знает, ради чего работает.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала совместное фото с Шаманом и заинтриговала своих подписчиков. На снимке она стояла в квартире рядом с артистом и держала в руках букет белых роз. На руке одетого в черную куртку певца можно было рассмотреть имя «Катя».