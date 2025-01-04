Мизулина заинтриговала подписчиков совместным фото с Шаманом

На снимке Екатерина стояла в домашнем халате и туфлях рядом с Шаманом. Она держала в руках букет белых роз. Артист в черной куртке, меховой шапке и белых кроссовках делал селфи, судя по всему в прихожей квартиры. При этом на руке у него было написано имя «Катя».

Мизулина подписала под снимком: «А как вы проводите новогодние праздники?».

В октябре 2024 года Шаман сообщил о разводе со второй женой, пиарщицей Еленой Мартыновой. Поклонники приписывали ему роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая периодически делится совместными видео и фото с артистом. Сам Дронов же неоднократно рассказывал, что у них прекрасные, дружеские отношения.