Мать детей Дурова заявила, что не мешала его участию в донорской программе

Ирина Болгар, которая родила создателю Telegram Павлу Дурову троих детей, заявила, что не препятствовала его участию в донорской программе. Об этом она сообщила журналистам РИА «Новости» .

«Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным», — отметила Болгар.

Она пояснила, что Дуров рассказывал ей о донорской программе. По словам женщины, она не противилась этому, так как донорство генетического материала — анонимный процесс.

Болгар заявила, что участие бизнесмена в донорстве никак не повлияло на их взаимоотношения, пока Дуров не рассказал об этом публично.

Она подчеркнула, что уважает выбор и решения других людей, но и сама вправе делать, как считает нужным.

До этого Болгар в беседе с журналистами объяснила, почему они с Дуровым не поженились. По ее словам, предприниматель боялся, что в случае развода придется делить совместно нажитое имущество.