Мать детей Дурова объяснила, почему бизнесмен не женился на ней

Болгар: свадьба с Дуровым не состоялась из-за его опасений о разделе имущества

lukomore.org
Фото: lukomore.org/Global Look Press

Мать троих детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, почему бизнесмен не женился на ней. Об этом она рассказала изданию StarHit.

«Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем», — поделилась Болгар.

Женщина отметила, что спустя время причины не вступать в брак появились и у нее. При этом дети официально носят фамилию отца.

Болгар также выразила сожаление после заявление Дурова о том, что он является донором спермы и может быть отцом более 100 детей. По ее мнению, бизнесмен не принимает во внимание чувства родных детей, которые могут столкнуться с насмешками.

«Быть донором в любом медицинском аспекте похвально. Однако это не отменяет истинной миссии родительства — поддерживать своих детей и ограждать их от информации, которая может ранить их чувства», — заключила она.

Медицинский юрист Ирина Гриценко рассказала, что Дурова как донора спермы нельзя считать отцом. Когда мужчина сдает свой биологический материал, прекращаются его права и претензии на возможного ребенка.

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