«Мы обескуражены». Звездный психолог Тлиашинова не получила официальной претензии о долге

Официальной претензии к психологу звезд и блогеру Инне Тлиашиновой из-за задолженности перед налоговой не поступало. Об этом в беседе с 360.ru рассказал ее адвокат Андрей Алешкин.

«Настоящая история началась в прошлом году. Налоговая в действительности провела проверку, и были налоговые претензии. Хочу заметить, что Инна активно общается с налоговой. У нас конструктивный диалог. По крайней мере был на тот момент, когда мы с ними общались», — рассказал юрист.

По его словам, сторона Тлиашиновой оспорила акт налоговой проверки, была проведена повторная налоговая проверка, но ее результат не озвучили.

«Никто к нам не обращался. После этого были запрошены ряд документов, которые были представлены в соответствующем виде, запрошенном налоговой, и до сегодняшнего момента официальных претензий у налоговой к Тлиашиновой не было. Поэтому, честно говоря, мы сегодня обескуражены, потому что всячески содействовали налоговой для того, чтобы прояснить и показать бенефициаров, которым Тлиашинова в данной ситуации не является», — подчеркнул он.

Алешкин добавил, что будет разбираться в ситуации. При этом адвокат отметил, что на него никакие следственные органы не выходили.

«У налоговых органов и у правоохранительных органов есть вся моя контактная информация, на меня никто не выходил. Поэтому будем разбираться, потому что для нас это неожиданность», — сказал адвокат.

Telegram-канал Shot сообщил, что Тлиашинова задолжала налоговой около полумиллиарда рублей.

Ранее стало известно, что оперная певица Анна Нетребко задолжала Федеральной налоговой службе 53 тысячи рублей. В России у звезды осталась действующая фирма по концертной деятельности.