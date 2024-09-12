Основательница Wildberries и ее муж не пришли в суд на развод

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не явились в Савеловский суд Москвы, где состоялось заседание по их бракоразводному процессу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд провел беседу по делу в четверг, 12 сентября. Супруги не пришли на заседание, вместо себя они оправили своих юристов. Само слушание продлилось меньше 15 минут.

Представители основательницы маркетплейса не стали комментировать ситуацию. Как сообщил источник 360.ru, знакомый с ситуацией, суд снова проведет предварительные слушания 16 октября. Заседание назначили на 10:00.

Бакальчук обратилась в суд в конце июня. Сначала иск не приняли к производству, запросив дополнительные материала. Получив необходимые документы, суд назначил заседание.

Владислав Бакальчук сообщал, что строительство складов Wildberries в России приостановили. Временно работу по возведению объектов прекратили и в странах СНГ.