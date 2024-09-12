Супруг основательницы Wildberries Владислав Бакальчук предложил жене сохранить семью и остановить бракоразводный процесс. О просьбе мужчины, а также подробностях исковых заявлений от главы маркетплейса рассказала 360.ru адвокат Елена Ковалева.

Представляющая в суде интересы Бакальчука юрист сообщила, что жена потребовала расторгнуть брак, взыскать алименты и разделить имущество, а также определить место жительства детей.

«То, что касается основного имущества — компании Wildberries — то здесь мы не понимаем позицию Татьяны. Потому что в материалах дела есть три исковых заявления, и все три раза истец меняла свою позицию», — пояснила адвокат.

По ее словам, в первом варианте Татьяна Бакальчук указывала, что раздел совместно нажитого имущества не проводился, она просила суд отступить от равенства долей, исходя из интересов детей.

Во втором иске отмечали, что раздел Wildberries осуществлен в период брачных отношений. Бакальчук просила взыскать с нее более 500 миллионов рублей в пользу супруга, а также признать за ней право собственности на всю компанию, добавила Ковалева. В третьем исковом заявлении речь о компании Wildberries вообще не идет, но остальные требования остаются, уточнила собеседница 360.ru.

«Мы сегодня просили суд отложить как можно на более долгий срок рассмотрение дела, потому что Владислав хочет помириться с Татьяной и сохранить семью. Ходатайство рассмотрят 16 октября. Сегодня состоялась только беседа, заседание было формальным», — подытожила представитель Бакальчука.

Ранее основательница Wildberries и ее муж не явились в Савеловский суд Москвы, где 12 сентября состоялось заседание по их бракоразводному процессу. Слушание длилось 15 минут, на нем присутствовали только юристы.