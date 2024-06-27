Без судов и разбирательств. Абрамов предложил Алсу 2,5 млрд рублей за мирный развод

Собчак: Абрамов предложил Алсу активов на 2,5 млрд рублей во избежание судов

Фото: РИА «Новости»

Бизнесмен Ян Абрамов намерен разойтись с певицей Алсу миром и без суда. Для этого он готов передать артистке активы на 2,5 миллиарда рублей, сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По ее словам, Абрамов также планирует продолжить материально помогать Алсу и детям.

«Я также выражаю готовность взять на себя (и юридически закрепить) дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу Абрамовой и наших детей», — говорится в письменном предложении супруга к певице.

Собчак пояснила, что Абрамов и Алсу не общаются лично, а только через представителей.

Пара прожила в официальном браке 18 лет. Инициатором развода выступила Алсу. Предположительно, семья распалась из-за измен супруга. Сама певица отказалась комментировать слухи о любовницах Абрамова.

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