«112»: Александра Розенбаума экстренно госпитализировали в Москве с пневмонией

Народного артиста России Александра Розенбаума экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с диагнозом «пневмония». Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Накануне у 73-летнего певца резко ухудшилось самочувствие, после чего его срочно доставили в больницу.

Музыкант находится в одном из лучших отделений, ему назначили курс терапии. Состояние артиста врачи оценивают как средней степени тяжести.

В марте 2023 года Розенбаума госпитализировали в Красноярске из-за тромба в ноге. Певцу провели операцию.

На прошлой неделе стало известно о смерти участника группы The Rolling Stones Леонардо Хименеса. Он ушел из жизни 31 июля после продолжительной болезни.