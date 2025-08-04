Народного артиста России Александра Розенбаума экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с диагнозом «пневмония». Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Накануне у 73-летнего певца резко ухудшилось самочувствие, после чего его срочно доставили в больницу.
Музыкант находится в одном из лучших отделений, ему назначили курс терапии. Состояние артиста врачи оценивают как средней степени тяжести.
В марте 2023 года Розенбаума госпитализировали в Красноярске из-за тромба в ноге. Певцу провели операцию.
На прошлой неделе стало известно о смерти участника группы The Rolling Stones Леонардо Хименеса. Он ушел из жизни 31 июля после продолжительной болезни.
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