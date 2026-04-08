Московский суд отклонил иск к помощнице Блиновской на 47 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы признал законными переводы на 47 миллионов рублей блогера и предпринимателя Елены Блиновской личной помощнице Полине Видовской. Такое решение он вынес по иску финансового управляющего Марии Ознобихиной, разыскивающей деньги обанкротившейся «королевы марафонов», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Видовская пояснила, что числилась у Блиновской младшей личной помощницей и имела официальное оформление. Она добавила, что поступающие деньги она по указанию начальницы или ее супруга переводила по реквизитам, которые те предоставляли.

Часть средств Видовская тратила на оплаты ЖКХ квартиры Блиновской, платила за кружки для детей, а также выдавала зарплату горничным и специальному чистильщику бассейна с медузами. В качестве доказательств она представила переписку с руководительницей в мессенджере.

Видовская подчеркнула, что все деньги проходили через бухгалтерию одной из компаний Блиновской. Выступавший в суде представитель блогера заявил, что лишних денег у помощницы оставаться не могло, потому что та отчитывалась за каждый потраченный рубль, и за этим внимательно следил бухгалтер.

Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года. Для покрытия накопившихся долгов суд ввел процедуру продажи имущества и назначил «королеве марафонов» финансового управляющего.

У Блиновской планировали забрать 1,1 миллиарда долга и накопившиеся пени по налогам, а также 13 миллионов рублей перед Сбербанком. Взыскание суммы по налогам с блогера прекратили в январе 2025 года.