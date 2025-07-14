Суд признал долг Блиновской в 13 млн рублей перед Сбербанком

Требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к блогеру Елене Блиновской в деле о ее банкротстве признали обоснованным. Арбитражный суд включил сумму в реестр запросов кредиторов, сообщило РИА «Новости».
По словам представителя Сбербанка, требования связаны с неуплатой кредитов, которые оформила сестра мужа Елены — Наталья Блиновской.
Родственнице «королевы марафонов» принадлежал ресторан фастфуда, но позже ее признали банкротом. Наталья являлась поручителем по кредиту, а Елену Блиновскую Сбербанк рассматривает выгодоприобретателем по сделкам.
В марте Елена Блиновская получила срок в виде пяти лет колонии общего режима. Также ее обязали выплатить штраф в один миллион рублей. Позже суд признал блогера банкротом по ее собственному заявлению.
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