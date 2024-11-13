«Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом

РИА «Новости»: суд признал Блиновскую банкротом

Фото: РИА «Новости»

Блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации ее имущества, сообщило РИА «Новости».

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — огласил резолютивную часть решения судья.

«Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900
миллионов рублей, а также в легализации денежных средств, полученных преступным
путем, и в неправомерном обороте средств платежей.

Признать банкротом могут и мужа Блиновской Алексея. В Арбитражный суд Ярославской области поступило заявление от Сбербанка с требованиями на сумму более 7,5 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Блиновского, который, по версии следствия, является пособником преступлений своей жены, было выделено в отдельное производство и приостановлено.

Ранее Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество. Адвокаты аргументировали это тем, что обвиняемая перечислит средства в счет возмещения ущерба по уголовному делу.

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