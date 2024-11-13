«Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом
РИА «Новости»: суд признал Блиновскую банкротом
Блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации ее имущества, сообщило РИА «Новости».
«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — огласил резолютивную часть решения судья.
«Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900
миллионов рублей, а также в легализации денежных средств, полученных преступным
путем, и в неправомерном обороте средств платежей.
Признать банкротом могут и мужа Блиновской Алексея. В Арбитражный суд Ярославской области поступило заявление от Сбербанка с требованиями на сумму более 7,5 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении Блиновского, который, по версии следствия, является пособником преступлений своей жены, было выделено в отдельное производство и приостановлено.
Ранее Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество. Адвокаты аргументировали это тем, что обвиняемая перечислит средства в счет возмещения ущерба по уголовному делу.