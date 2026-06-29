Московский концерт Николая Носкова отменили из-за здоровья артиста

Запланированный на 1 июля концерт певца Николая Носкова в Зеленом театре на ВДНХ отменили из-за состояния здоровья. Об этом сообщили представители заслуженного артиста в телеграм-канале .

Они отметили, что Носков не сможет выйти на сцену, чтобы порадовать поклонников своим творчеством.

«Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье», — указали в сообщении.

Тем, кто уже приобрел билеты на концерт, рекомендовали сдать их оператору, который провел покупку.

Подробной информации о причинах ухудшения состояния здоровья Носкова представители артиста не привели.

Весной 2024 года заслуженный артист России попал в больницу с пневмонией, переросшей в дыхательную недостаточность. В ходе лечения у него возникли другие осложнения на фоне хронических заболеваний и после перенесенного несколько лет назад инсульта. В больнице Носков провел почти месяц.