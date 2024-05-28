Николая Носкова выписали из больницы

Певца Николая Носкова выписали из московской больницы после перенесенной пневмонии. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ со ссылкой на источник.

Носков попал в больницу 3 мая с воспалением легких, которое переросло в тромбоэмболию мелких ветвей — у него развилась дыхательная недостаточность. Во время лечения у артиста возникли и другие осложнения: он повторно подхватил пневмонию.

У певца также выявили дисбактериоз кишечника. Лечение осложнялось хроническими болезнями. Кроме того, артист борется с последствиями инсульта, который он перенес четыре года назад.

Врачам удалось стабилизировать состояние Носкова, благодаря чему его отпустили домой.