Моргенштерна не смогут выдать России
Адвокат Жорин: рэпера Моргенштерна не выдадут России
Рэпера Моргенштерна* (настоящее имя — Алишер Валеев*) не смогут выдать России. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в Telegram-канале.
Он напомнил, что экстрадиция осуществляется в том случае, если деяние наказуемо по законам обеих стран.
«Оснований для объявления в розыск нет — Моргенштерн* <…> не скрывается», — добавил правозащитник.
За первым уголовным делом может последовать «целый клубок» обвинений, не исключил Жорин.
Уголовное дело в отношении Моргенштерна* возбудили в сентябре. Вопрос об объявлении рэпера в розыск начали рассматривать в Следственном комитете. Артиста подозревают в уклонений от выполнения обязанностей иноагента. Наказание по этой статье предполагает штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.