Объявление Моргенштерна в розыск рассмотрят в СК

Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя — Алишер Валеев*) в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Музыканта заподозрили в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Он распространял в Сети материалы без указания того, что их создал иноагент.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.

Против рэпера возбудили уголовного дело. Моргенштерну* может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее музыкант признался, что находится в глубочайшей депрессии. Рэпера нужно понять и простить, заявил нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, сам артист должен раскаяться в своих поступках.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.