Уголовное дело возбудили против рэпера Моргенштерна
Моргенштерну грозит до 2 лет лишения свободы за отсутствие пометки иноагента
В России возбудили уголовное дело против рэпера Алишера Валеева*, более известного как Моргенштерн*, за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В отношении Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело», — отметил источник.
Дело завели по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Минимальное наказание по ней для нарушителя — штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы до двух лет.
Собеседник агентства добавил, что рэпер в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.
Ранее нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал заявление Моргенштерна* о его глубокой депрессии, из-за которой он оскорбил многих людей. Специалист отметил, что ролик и стратегии у шоумена очень продуманные, только в будущем станет известно, соврал он о своем диагнозе или нет.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.