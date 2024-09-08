Уголовное дело возбудили против рэпера Моргенштерна

В России возбудили уголовное дело против рэпера Алишера Валеева*, более известного как Моргенштерн*, за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело», — отметил источник.

Дело завели по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Минимальное наказание по ней для нарушителя — штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы до двух лет.

Собеседник агентства добавил, что рэпер в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.

Ранее нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал заявление Моргенштерна* о его глубокой депрессии, из-за которой он оскорбил многих людей. Специалист отметил, что ролик и стратегии у шоумена очень продуманные, только в будущем станет известно, соврал он о своем диагнозе или нет.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.