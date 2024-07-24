«Мой спасательный круг». Романа Костомарова заметили на отдыхе в Сочи с семьей

Роман Костомаров показал фото с семьей на надувном круге на отдыхе в Сочи

Фигурист Роман Костомаров в соцсети опубликовал трогательное фото, на котором он с семьей отдыхает в Сочи. В курортной столице проходят показы нового ледового шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» с участием спортсмена и его супруги Оксаны Домниной.

Олимпийский чемпион выложил кадр, на котором он вместе с женой и детьми плавает на надувном круге в море.

«Мой спасательный круг. Мои любимки», — подписал пост знаменитый фигурист.

Шоу «Вместе и навсегда» стартовало в Сочи 12 июля и продлится до 11 августа.

Режиссер Сарик Андреасян решил снять художественный фильм о жизни и карьере Костомарова, который в результате заболевания потерял обе ноги и кисти рук. Фигурист назвал эту картину мотивирующей.