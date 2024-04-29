Костомаров назвал художественный фильм о себе мотивирующим | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 10:47 Костомаров назвал художественный фильм о себе мотивирующим Pavel Kashaev/Global Look Press

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров считает, что фильм о нем будет мотивировать людей. Таким мнением о будущей картине режиссера Сарика Андреасяна он поделился в беседе с RT.

«Думаю, этот фильм сможет каким-то образом мотивировать людей, показывая, что у нас все хорошо и надо работать и ценить то, что ты имеешь», — уточнил он.

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Костомаров отметил, что режиссер Андреасян специализируется на фильмах, основанных на реальных событиях. Чемпион признался, что ему и его супруге очень понравились работы Андреасяна.

«Наверное, это интересно смотреть, когда на экране воплощаются события, которые происходили в жизни», — пояснил он.

Костомаров заявил, что пока не знает, станет ли участником съемочного процесса в ленте о себе. Он полагает, что для художественного фильма будут подбирать профессиональных актеров.

Режиссер Сарик Андреасян рассказал, что история олимпийского чемпиона Романа Костомарова, лишившегося конечностей, произвела на него сильное впечатление. Жизнелюбие фигуриста восхитило его, поэтому появилась идея создать фильм.