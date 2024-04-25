Художественный фильм снимут о фигуристе Романе Костомарове | 360°

Культура 25 апреля 2024, 19:03 Художественный фильм снимут о фигуристе Романе Костомарове Режиссер Андреасян снимет художественный фильм о фигуристе Костомарове РИА «Новости»

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Режиссер Сарик Андреасян решил снять художественный фильм о жизни и карьере известного российского фигуриста Романа Костомарова, который в результате серьезного заболевания потерял обе ноги и кисти рук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам режиссера, история олимпийского чемпиона, столкнувшегося с ампутацией конечностей, невероятно впечатлила его. Он восхитился жизнелюбием Костомарова и решил увековечить ее на пленке.

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«Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и духа этого потрясающего человека», — сказал Андреасян.

Режиссер заявил, что намерен создать «чемпионское» кино, в котором снимутся и сам спортсмен, и его близкие.

«Для меня и нашей команды большая честь, что Роман доверил нам снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении», — поблагодарил он фигуриста.

Недавно Костомаров сравнил жизнь без протезов с состоянием таракана, лежащего на спине. По его словам, пока он находится на ногах, чувствует себя полноценным человеком.