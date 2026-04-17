«Мой»: певица Бьянка намекнула на нового возлюбленного

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, намекнула подписчикам на новые отношения. Об этом сообщил Super.ru .

На фото, опубликованном в соцсетях, она обнимает некоего мужчину, стоящего спиной к камере. Фотография подписана: «Мой».

Имя предполагаемого избранника 40-летней певицы не сообщается. В 2018 году она несколько месяцев была замужем, но затем развелась.

Ранее Бьянка рассказала, какие требования выдвигает к мужчинам. По ее словам, ее избранник должен ухаживать за собой: подстригать бороду, мыться и использовать не только хозяйственное мыло, но и хотя бы один крем.

А старшая коллега Липницкой — Лариса Долина — в недавнем интервью тому же изданию раскрыла, почему больше не хочет выходить замуж.