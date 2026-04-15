«Мне очень хорошо одной»: Долина призналась, что больше не хочет замуж

Фото: РИА «Новости»

Певица Лариса Долина призналась, что больше не хочет замуж, потому что рада, что не нужно никого слушать, никому готовить и никуда торопиться. Об этом она рассказала Super.ru.

«Я сама себе принадлежу, и мне очень хорошо одной», — заявила артистка.

Она была трижды в браке, с последним супругом — бас-гитаристом Ильей Спицыным — развелась около 10 лет назад. От первого мужа у Долиной есть дочь.

Ранее артистка выступила на сцене в спектакле Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Сам адвокат признался, что она сразу согласилась, когда он предложил ей роль. Долина рассказала журналистам, что сцена всегда спасала ее от плохих мыслей.

