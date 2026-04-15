«Мне очень хорошо одной»: Долина призналась, что больше не хочет замуж

Лариса Долина призналась, что больше не хочет выходить замуж

Певица Лариса Долина призналась, что больше не хочет замуж, потому что рада, что не нужно никого слушать, никому готовить и никуда торопиться. Об этом она рассказала Super.ru .

«Я сама себе принадлежу, и мне очень хорошо одной», — заявила артистка.

Она была трижды в браке, с последним супругом — бас-гитаристом Ильей Спицыным — развелась около 10 лет назад. От первого мужа у Долиной есть дочь.

Ранее артистка выступила на сцене в спектакле Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Сам адвокат признался, что она сразу согласилась, когда он предложил ей роль. Долина рассказала журналистам, что сцена всегда спасала ее от плохих мыслей.