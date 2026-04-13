Певица Бьянка раскрыла свои требования к мужчинам

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) оценила новый тренд на естественность среди мужской части населения страны. Артистка в интервью Пятому каналу на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night» отметила, что мужчины должны в меру за собой ухаживать.

Она призналась, что не помнит времен, когда мужчины массово избавлялись от волос на теле. При этом отметила, что они должны следить за собой, в том числе заботиться о коже.

«Я считаю, что мужчина должен за собой ухаживать, у него обязательно должен быть хотя бы один крем, не просто хозяйственное мыло», — подчеркнула певица.

Бьянка добавила, что мужчина должен подстригать бороду, мыться и какой-нибудь крем использовать, чтобы кожа была бархатистой на ощупь. Она также отметила, что использование филлеров уже перебор. Она призналась, что их в качестве исключения могут применять разве что артисты.

Ранее дизайнер-модельер Анна Ничкова рассказывала, что сейчас у мужчин в моде цветные носки. Просто черно-белые уже считаются моветоном.