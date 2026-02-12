«Модный приговор» остался без Рогова. Объявлены ведущие весеннего сезона шоу

Ведущими «Модного приговора» станут актеры, спортсмены и музыканты. Первый канал подготовил к весне 2026 года спецвыпуски популярного шоу о преображении, сообщил StarHit .

Гардероб участников и работу стилистов оценят приглашенные судьи. Среди них шоумен Валдис Пельш, певец Дмитрий Маликов, фигурист Алексей Ягудин, актеры Александр Олешко, Сергей Жигунов и Константин Михайлов.

Они временно заменят постоянных телеведущих. Александр Рогов и Лилия Рах вернутся в эфир после показа весенних спецвыпусков.

«Со дня появления „Модного приговора“ я был ярым его поклонником и всегда считал это шоу лучшим среди тех, что воспитывают у зрительниц вкус и помогают им поверить в себя. Для меня как для телеведущего это шоу было верхней планкой», — рассказал стилист.

Почти 13 лет в «модном суде» председательствовал Александр Васильев. В 2022 году он покинул проект и переехал во Францию. Теперь историку моды грозит реальный суд за неуплату налогов.