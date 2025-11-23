Звезде «Модного приговора» пригрозили арестом за долги

Известного историка моды и телеведущего Александра Васильева могут заочно арестовать за долги по налогам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Компания Васильева «ЛАВ», по версии журналистов, не оплачивает счета с мая и уже накопила 325 тысяч рублей долгов. ФНС подала иск в суд на взыскание 95 тысяч рублей.

При этом по документам юридический адрес компании является недостоверным, а счета «ЛАВ» заблокировали и арестовали в двух банках. Выручка с 26 миллионов рублей в 2022 году рухнула до нуля в 2024-м.

ООО «ЛАВ» занималось коллаборациями с производством хрусталя, текстиля и фарфора. Сейчас фирма не принимает новые заказы, остатки товаров со складов поступили на продажу на маркетплейсах.

В настоящее время бывший ведущий шоу «Модный приговор» живет во Франции, у него также есть литовское гражданство. Ранее он пообещал, что ни за какие деньги не вернется в Россию.