«Мне что, оправдываться?» Володина отреагировала на оскорбительные слова Гузеевой

Телеведущая Василиса Володина отреагировала на оскорбительный выпад бывшей коллеги по программе «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой в свой адрес. Астролог в беседе с Uru.ru заявила, что позже выскажется на эту тему.

«Я видела это интервью. Как я должна реагировать на подобные слова взрослого человека…? Мне что, оправдываться надо?! Я сейчас на отдыхе, позже выскажусь», — сказала она.

Сейчас Володина на телевидении не работает, занимается астрологией.

После ухода из передачи она поделилась причинами своего увольнения. Володина заявила, что именно Гузеева якобы потребовала у руководства канала ее уволить.

Актриса не смолчала и в интервью журналистке Лауре Джугелии рассказала свою версию произошедшего. При этом отметила, что Володина тогда «поступила как шкура».

Ранее Гузеева призналась, что влюбилась в Никиту Михалкова на съемках «Жестокого романса», но никакого романа не было.