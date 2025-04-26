Гузеева спустя 40 лет раскрыла правду о романе с Михалковым

Будучи начинающей актрисой на съемках «Жестокого романса» Лариса Гузеева влюбилась в Никиту Михалкова, но чувства не вышли за пределы площадки. Она рассказала об этом в интервью на YouTube-канале Лауры Джегулии.

«Романа никакого не было. Но, если не в Никиту в то время влюбиться — то в кого? Ну, а как? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман. Фильм закончился — и все», — сказала она.

С выхода фильма прошел 41 год. Гузеева заявила, что с тех пор не сближалась с Михалковым, виделась только на светских мероприятиях и обращалась на «вы».

Гузеева снялась в «Жестоком романсе» после окончания ЛГИТМиК. Роль Ларисы Огудаловой прославила ее. Позже актриса призналась, что так и не досмотрела фильм до конца, хотя ее мама картину обожала.