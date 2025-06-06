Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой

В киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоялась церемония вручения Национальной премии интернет-контента. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Шаман (Ярослав Дронов) явились на нее вдвоем, сообщил «Царьград» .

Одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса вручила награду в номинации «Вирусный контент». Приз достался видео-проекту телеканала RT «С нами Бог!».

«Вообще, в этой номинации я, конечно, болела за „Я — Курский!“ [от АСК Форвард], но победитель „С нами Бог!“» — сказала Мизулина.

Шаман поблагодарил организаторов за поддержку интересного и полезного контента. Премия ИРИ, по его словам, показала, что в России много творческих людей.

В марте Мизулина и Шаман подтвердили роман. Они появились вместе в одном из клипов, затем на богослужении в Храме Христа Спасителя. В эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ певец заявил, что летом состоится свадьба, но не уточнил, в каком году.