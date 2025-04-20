Мизулина и Шаман вместе посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Певец Шаман и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина побывали на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Совместное фото с богослужения Екатерина опубликовала в своем Telegram-канале .

Перед этим она опубликовала видео, где она рассказала, что собирается отправиться на богослужение.

Также храм Христа Спасителя посетили российский омбудсмен Татьяна Москалькова, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кроме того, на пасхальной службе присутствовал Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Президент России Владимир Путин, следуя своей давней традиции, также прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.