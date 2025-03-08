Митрошина полностью признала вину

СК: блогер Митрошина в полном объеме согласилась с предъявленным обвинением

Блогер Александра Митрошина полностью согласилась с предъявленным ей обвинением по делу об отмывании денег. Заседание суда по мере пресечения пройдет в понедельник, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Митрошину задержали в аэропорту Сочи 7 марта. После этого ее доставили на допрос в Москву.

По версии следствия, предпринимательница отклонялась от уплаты налогов и таким образом утаила от ФНС 27 миллионов рублей. Чтобы скрыть финансовое преступление, она легализовала часть денег с помощью приобретения недвижимости в Москве.

В Сети появились сообщения, что блогер использовала налоговую схему «королевы марафонов» Елены Блиновской. Она указывала при продаже курсов несколько ИП, дробя бизнес и необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.