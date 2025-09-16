Пугачева спонтанно спела перед российскими туристами на пляже в Юрмале

Исполнительница Алла Пугачева впервые за много лет спела перед российскими туристами на прогулке по побережью Рижского залива. Певица показала вокальные способности во время интервью Екатерине Гордеевой*.

Один из российских туристов узнал Примадонну — отдыхавший на лавочке пенсионер попросил Пугачеву исполнить небольшой напев. Артистка согласилась и спела фрагмент из композиции «Ой, мороз, мороз». Инициатор просьбы присоединился к песне.

Позже Пугачева рассказала, что не пела вживую уже пять лет. Она связала это с проблемами со здоровьем после выступления перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в поселке под Припятью.

У артистки появились проблемы со щитовидкой и гормональным фоном, больше всего пострадали голосовые связки.

«Голос у меня есть, просто я не хочу его сильно показывать. Он мне уже надоел. Я еще хочу какие-нибудь краски. Хоть шепотом, хоть хрипотцой. Есть идейки. Хочется спеть так, чтобы не узнали. Веселится тетушка», — отметила Пугачева.

Ранее ведущий Михаил Ширвиндт вступился за Примадонну и заявил, что ее фактически «выдавили» из России.

*Включена в список иностранных агентов Минюста России.