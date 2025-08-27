«Так и сказали». Шнуров передал Бородину нецензурный ответ бойцов СВО

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил критиковавшему его общественнику, главе ФПБК Виталию Бородину. Свое обращение он озвучил в беседе с «Газетой.Ru» .

Бородин призвал отменить концерты группы из-за якобы отказа Шнурова перечислить деньги на нужды военных. Певец признался, что лично знает многих бойцов СВО, которые «ничего не слышали» про Бородина. При этом общественник выступает от их имени.

«„Кто это? Мы его не знаем! Пусть идет на ****!“ — так и сказали», — заявил Шнуров.

До этого Бородин выразил мнение, что артист «вполне может выделить» 50 миллионов рублей на поддержку ВС России на фоне своих гонораров.

В середине августа Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда».