Миллиардер Роман Товстик официально развелся с женой

Миллиардер Роман Товстик и его жена Елена официально развелись. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Елене по брачному договору достался особняк стоимостью 600 миллионов рублей и несколько других объектов недвижимости.

«Но пара намерена снова судиться за имущество и алименты. Пока старшие дети будут жить с Романом, младшие — с Еленой», — отметили авторы публикации.

Брак Товстиков длился 22 года, у них шестеро детей. Неделю назад развелись Дмитрий и Полина Дибровы. Сами участники процесса на рассмотрении дела не присутствовали, их интересы представляли адвокаты. У пары не было споров по поводу общих детей, поэтому жить они будут с матерью.

По некоторым данным, у Полины и теперь уже разведенного бизнесмена роман. Раньше Дибровы и Товстики были близкими друзьями. Полина дружила с женой Романа. Модель даже стала крестной матерью одного из их сыновей.