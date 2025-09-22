Сегодня 16:21 Страшные синяки, обморок, хейт и слезы. Что случилось с Полиной Дибровой? 0 0 0 Фото: Соцсети Полины Дибровой Знаменитости

Большие перемены происходят в жизни 36-летней Полины Дибровой, уже на этой неделе ее должны официально развести с 65-летним Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. Модель рассказала, какой хейт переживает сейчас и как оказалась в больнице.

Новый роман Полины Дибровой У Полины появился другой мужчина — 50-летний миллиардер Роман Товстик. Раньше Дибровы и Товстики дружили семьями, причем Полина тесно общалась с женой Романа Еленой. Модель даже стала крестной матерью одного из их сыновей. Всего у Товстиков шестеро детей, у Дибровых — трое. Обе пары находятся в стадии развода.

Череда неудач С недавнего времени с Полиной стали происходить странные вещи — на нее буквально обрушилась череда неудач. Во время одного из путешествий основательница женского клуба упала в обморок и ударилась головой. Кадры, на которых Полина с огромными синяками на лице, показали в эфире программы Малахова. «То, что сейчас происходит в интернете, — это настоящая травля. Когда я находилась на отдыхе с детьми, лишний раз боялась взять телефон в руки. А когда взяла, то потеряла сознание. Стукнулась, у меня здесь шрам. Об этом никто не знал. Я две недели ходила в очках», — отметила Диброва. Резидентки клуба поддерживали Полину и помогли ей пройти через случившееся. Недавно Диброва вместе с детьми была на Камчатке, где застала мощное землетрясение. На полуостров Полина взяла с собой крестника, сына Романа и Елены Товстик Артема. Тот дружит с младшим сыном Дибровых Ильей.

«Во мне что-то надломилось» Во время интервью Малахову Полина расплакалась и рассказала, что ее сильно хейтят. Ведущий тем временем поделился, что за несколько часов до беседы ему позвонил Дмитрий Дибров и попросил быть с Полиной помягче. Модель подчеркнула, что экс-супруг для нее очень дорог.

Я безумно люблю его как отца моих детей, как человека, который открыл мне весь мир, как человека, который показал мне жизнь. Он навсегда останется моим родным. Полина Диброва

Полина отметила, что почти сразу призналась Дмитрию в том, что полюбила другого. «Когда я почувствовала, что во мне что-то надломилось и я обратила внимание на другого мужчину, я пошла и об этом сказала», — сказала она. Диброва добавила, что именно она стала инициатором развода и первая подала документы.