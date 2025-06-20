Михалков объявил о приглашении Ефремова на работу в свой театр

Досрочно освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов после восстановления выйдет на работу в театр «Мастерская 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом в комментарии ТАСС сообщил основатель площадки.

Он подчеркнул, что предложил Ефремову роль в спектакле по фильму «Без свидетелей». Партнером по сцене осужденного артиста станет дочь режиссера Анна.

«У нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — заявил Михалков.

Подробности трудоустройства Ефремова в театр «Мастерская 12» раскрыла журналист Ксения Собчак. Она пояснила, что актер написал письмо Михалкову, и режиссера она тронуло.

Она подчеркнула, что история напомнила, как писатель Максим Горький помогал попавшей в опалу российской творческой интеллигенции в первой половине XX века.

Ранее директор актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева опровергла сообщения, что актер после выхода из тюрьмы не согласился на съемки в одном из художественных фильмов из-за гонорара. Она подчеркнула, что все подобные сообщения носят ложный характер.